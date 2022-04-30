2022/04/30 | 21:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: G4q678sqFRg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الوقف السني: الإثنين المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الوقف السني: الإثنين المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).