الحشد الشعبي يلقي القبض على عنصر إرهابي في نينوى

2022/04/30 | 21:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى - واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، إلقاء القبض على عنصر إرهابي في محافظة نينوى.وذكرت الخلية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز المديرية العامة للمعلومات في الحشد الشعبي، تمكنت من القاء القبض على احد عناصر داعش الإرهابية في الجانب الأيسر لمدينة الموصل بمحافظة نينوى، بعد استحصال الموافقات القضائية وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب"، لافتة إلى أن "عملية إلقاء القبض تمت بالاشتراك مع قوة من عمليات قاطع نينوى للحشد الشعبي البطلة".وأضاف البيان، أن "معاونية استخبارات ومعلومات الحشد الشعبي تدعو المواطنين للاتصال على الرقم الساخن (481) للإبلاغ عن الحالات المشبوهة والإرهابيين لتعزيز الأمن والقضاء على ما تبقى من العصابات الإجرامية".

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