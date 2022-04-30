هجوم بالصواريخ يستهدف قاعدة عين الأسد غربي العراق

2022/04/30 | 21:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مسؤول محلي ومصدر في الشرطة العراقية، السبت، بتعرض قاعدة عين الأسد، التي تستضيف قوات من التحالف الدولي، لهجوم بصواريخ الكاتيوشا.

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