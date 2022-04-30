شركة توزيع المنتجات النفطية في كركوك تطلق البطاقة الوقودية

2022/04/30 | 21:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية في كركوك، اليوم السبت، اطلاق البطاقة الوقودية.وذكر الشركة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه تم “اطلاق البطاقة الوقودية الجديدة رقم (٥) للسيارات الخصوصية بواقع ( ٥٠ ) لتر “.واضاف انه “تم اطلاق البطاقة رقم (٩) و (١٠) لسيارات الحمل، بواقع (٤٠) لتر لكل بطاقة منها […]

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