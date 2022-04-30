استخبارات الحشد تطيح بعنصر من ارهابيي داعش في نينوى

2022/04/30 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم السبت الإطاحة بعنصر من ارهابيي داعش من قبل استخبارات الحشد.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مفارز المديرية العامة للمعلومات في الحشد الشعبي تمكنت من القاء القبض على احد عناصر داعش الإرهابية في الجانب الأيسر لمدينة الموصل بمحافظة نينوى".

وأضافت انه "بعد استحصال الموافقات القضائية وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، تمت عملية إلقاء القبض بالاشتراك مع قوة من عمليات قاطع نينوى للحشد الشعبي".

ودعت معاونية استخبارات ومعلومات الحشد الشعبي المواطنين الى "الاتصال على الرقم الساخن( ٤٨١) للإبلاغ عن الحالات المشبوهة والارهابيين لتعزيز الأمن والقضاء على ماتبقى من العصابات الإجرامية".

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