التحالف الدولي يصدر بياناً بشأن استهداف قاعدة عين الاسد

2022/04/30 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر التحالف الدولي، اليوم السبت، بياناً بشأن استهداف قاعدة عين الاسد.

وذكر التحالف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قاعدة عين الأسد العراقية تعرضت الى هجوم في تمام الساعة 7:55 مساء اليوم، سقط على اثره صاروخ واحد على بعد 4 كيلومترات خارج منطقة القاعدة".

وأكد أنه "لم تسجل خسائر جراء هذا الهجوم"، مؤكدا أن "القوات الأمنية العراقية تحقق بالموضوع".

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