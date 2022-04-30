محافظ ذي قار يوجه باطلاق اسم وزير الثقافة السابق على الشارع المؤدي الى متحف الناصرية

2022/04/30 | 21:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، اليوم السبت، باطلاق اسم وزير الثقافة السابق الدكتور عبد الامير الحمداني على الشارع المؤدي الى متحف الناصرية الحضاري ، وذلك عرفانا بمآثر الفقيد ومنجزاته في الادب والتاريخ والثقافة .وقال الغزي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز إن “ما قدمه الفقيد في مجال البحث الاثاري والتنقيب […]

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