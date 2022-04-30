الداخلية تصدر توجيها بملاحقة باعة المفرقعات وأسلحة الأطفال

2022/04/30 | 21:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أوضحت وزارة الداخلية، السبت، تفاصيل خطة تأمين أجواء العيد، فيما وجهت بملاحقة باعة المفرقعات والأسلحة التي يستخدمها الأطفال ومن يعمدون لمضايقة العوائل المحتفلة.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن “خطة العيد ستشترك فيها كل القوى الأمنية الماسكة للأرض والساندة وبقية الأجهزة الأمنية التي تدخل حالة الإنذار […]

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