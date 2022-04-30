2022/04/30 | 21:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استعاد فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على مضيفه ليدز يونايتد 4 -0، السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين.وكان ليفربول صعد إلى الصدارة مؤقتًا بفوزه الصعب على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد لكن بعد ساعات قليلة عاد سيتي إلى القمة.وحسم سيتي فوزه على ليدز بأربعة أهداف […]

ظهرت المقالة سيتي يستعيد صدارة البريميرليج برباعية ليدز يونايتد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيتي يستعيد صدارة البريميرليج برباعية ليدز يونايتد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيتي يستعيد صدارة البريميرليج برباعية ليدز يونايتد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).