هل هناك ارتباط بين صحة العين بالخرف؟

2022/04/30 | 21:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتغير نهج العالم تجاه الخرف في العقود الأخيرة.

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