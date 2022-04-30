إسرائيل تعتقل اثنين مشتبه بهما في مقتل حارس مستوطنة

2022/04/30 | 21:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية، في بيان مشترك السبت، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيين يشتبه في قتلهما حارس إسرائيلي في مستوطنة آرييل في ساعة متأخرة من ليل الجمعة.

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