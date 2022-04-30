موانئ العراق: اكثر من 41 الف طن من مادة الرز تصل ميناء ام قصر الشمالي

2022/04/30 | 21:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل ميناء ام قصر الشمالي، اليوم السبت، ست سفن تجارية بحمولات متنوعة بضمنها السفينة EGES بحمولة ( 41105 ) الف طن من مادة الرز لصالح وزارة التجارة ضمن مفردات البطاقة التموينية .وقال مدير عام الشركة، فرحان الفرطوسي، في بيان تلتقه وكالة ايرث نيوز: ان “موانئ الشركة وارصفتها على استمرارية دائمة باستقبال السفن […]

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