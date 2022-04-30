حادث مروع يودي بحياة 8 فتيان في مصر

2022/04/30 | 21:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ثمانية فتيان، السبت، بعدما انقلبت المركبة التي كانت تقلهم من حقول زراعية، في قناة في دلتا النيل بشمال مصر، على ما أفاد مسؤول محلي وكالة فرانس برس.

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