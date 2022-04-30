تصريح جديد للصحة يتعلق بالحمى النزفية

2022/04/30 | 22:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت وزارة الصحة، اليوم السبت، وفاة خمسة مواطنين وإصابة اربعة وعشرين اخرين بالحمى النزيفية.

وقال مدير عام الصحة العامة، رياض عبد الامير في حديث لـ(بغداد اليوم ) إن "بائعي اللحوم ومن يشتريها يجب عليهم ارتداء الكفوف وقناع خاص أثناء انتقال اللحم عند البيع او قبل الطبخ لان المرض ينتقل عن طريق دم الحيوان فممكن ان تسقط قطرة من دم الحيوان المصاب حينها تتسبب بانتقال المرض إلى الإنسان".

وأوضح أن "مسألة انتقال المرض غير مقتصرة على إصابة الحيوان وهو حي وبالتالي فأن الإجراءات الوقائية مهمة جدا عند الذبح والشراء اللحم وقبل طبخه".

وأضاف أن "لحم الحيوان المصاب سينتهي تأثيره وخطورة انتقال المرض منه إلى الإنسان عند طبخه فبعد الطبخ لاتأثير ولاتوجد اي خطورة للإصابة وعليه فأن المرض ينتقل اكثر عند انتقال قطرات الدم من الحيوان المصاب إلى الإنسان".

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