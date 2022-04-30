أوكرانيا : حرب عالميّة ثالثة خطر حقيقيّ و ليست تكرارا للحرب العالميّة الثانية - شادي الشماوي

2022/04/30 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي بوب أفاكيان في 22 أفريل 2022 ، جرؤيدة " الثورة " عدد 748 ، 25 أفريل 2022https//revcom.us//en/bob_avakian/ukraine-world-war-3-real-danger-not-repeat-world-war-2يأتي هذا المقال لدعم و لمزيد شرح أهمّية النداء الصادر عن موقع أنترنت revcom.us لتنظيم مسيرات و مظاهرات في لوس أنجلاس و نيويورك في غرّة ماي 2022 رافعين الشعارات الحيويّة التالية : لا لحرب الولايات المتّحدة / الناتو مع روسيا ! ......





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