تكثيف النضال ضد سياسة الحرب - كوثر الباجي

2022/04/30 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كوثر_الباجي ترجمة : كوثر الباجيوحدة العمال والشعب من أجل التقدم الاجتماعي والحقوق الديمقراطية واحترام السيادة الشعبية والسلام! تهب رياح الحرب مرة أخرى في أوروبا ودعاية الحرب مكثفة.



في أوكرانيا وحولها يستمر في النمو أكبر تجمع للقوات المسلحة منذ الحرب العالمية الثانية.



يمكن أن تتصاعد حالة التوتر الحاد إلى اندلاع حرب قد تتسع في بلدان أخرىإن الصراع الحالي هو بين مختلف الإمبرياليين وهذا هو طابعه ......





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