أوضاع الطبقة العاملة الفلسطينية تزداد تدهورا واقتصادنا الوطني في حالة تراجع‎‎‎‎ - تيسير خالد

2022/04/30 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تيسير_خالد بقلم : تيسير خالد تحتفل الطبقة العاملة الفلسطينية هذا العام بعيد العمال العالمي ومستقبل نضالنا الوطني يقف على مفترق طرق .



وفي مناسبة كهذه يقف من هو في اليسار وفي صف الحركة العمالية والنقابية في موقع الدفاع عن حقوق ومصالح العمال في مواجهة ما يتعرضون له من ظلم واستغلال على أيدي أرباب العمل .



هذا هو الطبيعي والمتعارف عليه في تراث وتقاليد الحركة العمالية والنقابية .اقتصادنا الوطني هو الآخر ......





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