رجل اعمال امريكي يهاجم بورصة وول ستريت: صالة قمار

2022/04/30 | 22:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتقد رجل الأعمال الأمريكي البارز وارن بافيت اليوم السبت وبشده بورصة وول ستريت الأمريكية،معربا عن أسفه لقلة فرص الاستثمار.وفي أول اجتماع سنوي غير افتراضي لشركته منذ عام 2019، أشاد بافيت باحتفاظ شركته “بيركشير هاثاوي” بسيولة نقدية كبيرة بعد شراء أسهم وشركات في مارس/آذار بلغت قيمتها عشرات المليارات.وانتقد بافيت، كما فعل من […]

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