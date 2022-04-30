مصدر يكشف هوية المعتقلين ضمن شبكتي تجارة المخدرات في بغداد

2022/04/30 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر أمني، السبت، هوية المعتقلين ضمن شبكتي تجارة المخدرات في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "المعتقلين ضمن عملية تفكيك شبكتين دولتين لتجارة المخدرات في بغداد هم من الجنسية السورية حصراً".

وفي وقت سابق، اعلن جهاز الأمن الوطني، عن تمكنه من تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات في ⁧‫العاصمة بغداد‬⁩.

وقال الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "مفارز جهاز الأمن الوطني تمكنت من تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات في ⁧‫بغداد‬⁩.

واضاف انه "تمكن منن تفكيك شبكة لتجارة المخدرات متكونة من 10 شخصيات من جنسيات عراقية وعربية".

وتابع ان "قواتنا ضبطت مستودع تجار المخدرات في بغداد بداخله 6 ملايين و200 ألف حبة مخدرة".

وأكمل: "كما تمكنت مفارزنا من القبض على تاجر مخدرات عربي الجنسية بحوزته 6 كيلوغرامات من الحشيشة".

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