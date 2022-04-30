دينامو موسكو يتعرض لهزيمة مفاجئة في عقر داره

2022/04/30 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

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سقط فريق دينامو موسكو على أرضه وبين جماهيره أمام ضيفه أورال القادم من مدينة يكاتيرينبورغ، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، في الجولة 27 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز اللاعب الروماني إيريك بيكفالفي هدفين للضيوف في الدقيقتين (28 و67)، وتخللهما هدف زميله الكرواتي دانييل ميشيكيتش في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول.

بينما سجل هدفي دينامو موسكو كل من اللاعبين، أرسين زاخاريان، والكاميروني كلينتون موا نجي، في الدقيقتين (7 و76) على الترتيب من عمر المباراة.

وتعرض فريق دينامو موسكو للهزيمة الثانية على التوالي، وتوقف رصيده عند 52 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل، حقق أورال يكاتيرينبورغ انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 27 نقطة، ويشغل المركز الرابع عشر على سلم الترتيب.

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