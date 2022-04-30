الاعلام الامني تكشف تفاصيل هجوم قاعدة عين الاسد الصاروخي

2022/04/30 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن تفاصيل هجوم قاعدة عين الاسد الصاروخي.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "صاروخين سقطا خارج قاعدة عين الاسد العراقية في محافظة الأنبار مساء اليوم السبت".

وأكدت أن "الهجوم لم يتسبب بأي خسائر تذكر"، موضحة أنه "من جانبها فتحت القوات الأمنية تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".

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