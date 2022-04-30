مانشستر سيتي يستعيد صدارة البريميرليج بفوز عريض على ليدز

2022/04/30 | 22:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… استعاد فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه ليدز يونايتد برباعية نظيفة اليوم السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين.وكان ليفربول صعد إلى الصدارة مؤقتا بفوزه الصعب على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد لكن بعد ساعات قليلة عاد سيتي إلى القمة.وحسم سيتي فوزه على ليدز بأربعة أهداف […]

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