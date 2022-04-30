"لحظة جنون".. استقالة نائب بريطاني بعد اعترافه بمشاهدة أفلام إباحية في البرلمان

2022/04/30 | 22:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو البرلمان في حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، نيل باريش، السبت، إنه سيستقيل بعد أن اعترف مرتين بمشاهدته لمواد إباحية في مجلس العموم.

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