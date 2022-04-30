2022/04/30 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية تعمّق جراح الجوية بهدفين في الممتاز بغداد – ساري تحسين حقق فريق الديوانية بكرة القدم امس، الفوز على فريق القوة الجوية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي احتضنها ملعب الإدارة المحلية ،وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الممتاز.وسجل اهداف اللقاء من فريق الديوانية اللاعبين سيف الدين ظاهر في الدقيقة 44 و […]

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