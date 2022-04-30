2022/04/30 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: عاصفة ترابية تقتحم أجواء الوسط والجنوب بغداد – فائز جواد تقتحم اجواء مناطق الوسط والجنوب اليوم الاحد ،عاصفة ترابية حذرت منها الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ،التي توقعت تأثر المنطقة الشمالية بموجة امطار خفيفة.وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (عاصفة ترابية ستخيم اليوم الاحد ،على اجواء المنطقتين […]

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