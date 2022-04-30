2022/04/30 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوريبيس تضرب موعداً مع أوساكا في مدريد تيافوي يتخطى دافيدوفيتش إلى نصف نهائي إشتوريل { إشتويل- وكالات: بلغ الأمريكي فرانسيس تيافوي، المصنف رقم 29 عالميا، نصف نهائي بطولة إشتوريل المفتوحة للتنس، بعدما فاز أمس على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش.وفي مواجهة استمرت ثلاث ساعات، تغلب تيافو على دافيدوفيتش بمجموعتين لواحدة، بواقع 7-6 (7-5) و5-7 و7-8.وسيلعب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريبيس تضرب موعداً مع أوساكا في مدريد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريبيس تضرب موعداً مع أوساكا في مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).