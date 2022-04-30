ستوكهولم تندد.. طائرة روسية تخرق المجال الجوي للسويد

2022/04/30 | 22:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/خرقت طائرة استطلاع روسية لوقت قصير المجال الجوي السويدي، وفق ما أفادت السبت هيئة الأركان السويدية.ونشاط الطائرة الروسية يأتي بالتزامن مع دراسة السلطات في هذا البلد ترشحا محتملا لحلف شمال الاطلسي اثر الغزو الروسي لاوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع السويدية، في بيان، إن “طائرة روسية من طراز ايه ان-30 انتهكت المجال الجوي السويدي مساء […]

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طائرة روسية تخرق المجال الجوي للسويد أولاً على ايرث نيوز.

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