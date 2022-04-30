اتحاد نقابات العمال: منحة 100 ألف دينار تشمل العمال المضمونين

2022/04/30 | 22:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلن الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، أن منحة الـ 100 الف دينار تشمل العمال المضمونين فقط.وقال رئيس الاتحاد ستار دنبوس براك لبرنامج "واجب الصراحة" الذي يعرض على العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، "ستكون لنا مطالبات وتحذيرات في عيد العمال"، مؤكدا "لدينا أكثر من 15 مليون عامل".وتابع: "لدينا 650 ألف عامل مسجل من أصل 15 مليون عامل"، لافتا الى ان "غالبية العمال يجهلون حقوقهم في أماكن العمل".وأوضح، أنه "يجدر بالعامل الضغط على أرباب العمل لتسجيلهم بالضمان الاجتماعي"، مؤكدا "نحتاج الى تعديل في قانون العمل".وأشار إلى أن "منحة 100 الف دينار تشمل العمال المضمونين فقط"، مبينا أنه "لا توجد إحصائيات دقيقة بشان العمالة الاجنبية".

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