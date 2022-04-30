السفارة الأميركية تنعى وزير الثقافة السابق

2022/04/30 | 23:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنعى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد وفاة وزير الثقافة والسياحة والآثار السابق الدكتور عبد الأمير الحمداني.كان الدكتور الحمداني باحثا مميزا علي مدى الاعوام، وكان يمتلك شغفا هائلاً بتراث بلاده وتاريخها.ونشارك الشعب العراقي في الحداد على وفاته ، وخواطرنا تذهب إلى أهله وأحبابه.السفارة الامريكية

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