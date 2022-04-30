2022/04/30 | 23:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: y9bLoyWdtNM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. توقعات بإطلاق الرئيس بارزاني مبادرةً للخروج من مأزق الانسداد السياسي بعد عيد الفطر) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. توقعات بإطلاق الرئيس بارزاني مبادرةً للخروج من مأزق الانسداد السياسي بعد عيد الفطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).