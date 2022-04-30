مانشستر سيتي يستعيد الصدارة من ليفربول

2022/04/30 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

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خرج فريق مانشستر سيتي بفوز ثمين من ملعب مضيفه ليدز يونايتد (4-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، من الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

ووقع على رباعية السيتي كل من اللاعبين، الإسباني رودريغو، والهولندي ناثان أكي، والبرازيلي غابرييل جيسوس، والبرازيلي فرناندينهو، في الدقائق (13، 54، 78، 90) على الترتيب، من زمن اللقاء.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز إلى 83 نقطة، واعتلى صدارة "البريميرليغ" من جديد متجاوزا بفارق نقطة وصيفه ليفربول الذي تغلب بدوره على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف وحيد.

في المقابل، توقف رصيد ليدز يونايتد عند 34 نقطة، وتراجع إلى المركز السابع عشر على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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