بالصور.. دوريات أمنية في مناطق بغداد

2022/04/30 | 23:06 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، صوراً لدوريات أمنية في مناطق عدة بغداد.

وحسب بيان لنجدة بغداد، فإن "توجيهات مدير النجدة، نجدة بغداد تباشر بتسيير دورياتها في الاحياء السكنية والازقة ضمن جانبي الكرخ والرصافة للحد من حوادث الجريمة والسرقة والمشاجرات واطلاق النار العشوائي".

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