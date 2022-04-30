2022/04/30 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوقف السني يحدّد غداً الأثنين أول أيام عيد الفطر العراقيون يستقبلون المناسبة بشراء الحلويات والملابس الجديدة بغداد – قصي منذر حدد العراق والسعودية ،يوم غد الاثنين ، أول أيام عيد الفطر.وقال بيان مقتضب لديوان الوقف السني تلقته (الزمان) امس ان (الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال لم تثبت امس ،وبالتالي يعد مكملا لشهر رمضان والاثنين سيكون […]

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