2022/04/30 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالكي ينفي التوسط لمطلوبين وعشائر الأنبار تؤكّد دعم جهود المصالحة القوى تترقّب مبادرة البارزاني لفك الإنسداد والشارع ينتظر تشكيل الحكومة بغداد – الزمان اربيل – فريد حسن تترقب القوى والاحزاب ،مبادرة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني التي توقع نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله الاعلان عنها بعد عطلة عيد الفطر ،لحل الانسداد وتسوية الازمة الراهنة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوى تترقّب مبادرة البارزاني لفك الإنسداد والشارع ينتظر تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوى تترقّب مبادرة البارزاني لفك الإنسداد والشارع ينتظر تشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).