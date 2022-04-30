2022/04/30 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تحذّر من إستمرار الجزر العشوائي النجف: نجاح عملية ناظور مفصل الكاحل لمريضة تعاني من آلام مزمنة بغداد – الزمان النجف – سعدون الجابري نجح فريق طبي في مدينة الصدر الطبية بمحافظة النجف، في اجراء عملية ناظور مفصل الكاحل لمريضة تعاني من آلام شديدة نتيجة التواء قديم.وقال رئيس الفريق نوار نعمة ياسين في بيان […]

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