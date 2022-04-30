2022/04/30 | 23:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت، تدمير أكثر من 1000 آلية روسية من بينها دبابات ومدرعات منذ بداية الحرب.وأضافت أنها تصدت لـ 14 هجوما روسيا في شرق البلاد، وفق ما نقل مراسل العربية عن مسؤول في الوزارة.في السياق، نشر الحرس الوطني الأوكراني مقطعا مصورا، السبت، قال إنه لغارة على آليات […]

ظهرت المقالة أوكرانيا: دمرنا أكثر من 1000 آلية روسية منذ بداية الحرب أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا: دمرنا أكثر من 1000 آلية روسية منذ بداية الحرب) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوكرانيا: دمرنا أكثر من 1000 آلية روسية منذ بداية الحرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).