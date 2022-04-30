عيد العمال والأممية - ليون تروتسكي

2022/04/30 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ليون_تروتسكي ترجمة :عبدالرؤوف بطيختنعكس شخصية الحركة العمالية بأكملها خلال حقبة الأممية الثانية في تاريخ ومصير عطلة عيد العمال.تم تحديد الاول من مايو كعطلة من قبل مؤتمر باريس الاشتراكي الدولي في عام 1889.



وكان الغرض من تسميتها على هذا النحو ، من خلال مظاهرة متزامنة من قبل عمال جميع البلدان في ذلك اليوم، لتهيئة الأرضية لجذبهم معًا في منظمة بروليتارية دولية واحدة للعمل الثوري لها مركز عالمي واحد ......





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