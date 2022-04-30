يوميات دنماركية 200+99، قبل الأخيرة - حكمة اقبال

2022/04/30 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- تضامن المشرَدين:بادر مجلس إدارة المجلة الشهرية (خارج البيت) والتي يبيعها المشردين، بالتبرع بمقدار 10% من واردات بيع العدد الأخير الى منظمة مساعدة اللاجئين الدنماركية ، كمساهمة في دعم عمل المنظمة لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا الى الدنمارك أو ممن لازالوا في بولونيا واوكرانيا.



ولرفع قيمة الإبرادات من اجل زيادة قيمة التبرع ساهم اعضاء مجلس الادارة والموظفين العاملين في المجلة في البيع ......





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