في مناسبة الأول من أيار 2022....عن العمال والفقراء في الوطن العربي - غازي الصوراني

2022/04/30 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني الأول من أيار2022يقدر إجمالي القوى العاملة في الوطن العربي عام 2020بحوالي (139.8) مليون عامل، ونسبة العاطلين عن العمل منهم حوالي 12.7% أو ما يعادل 17.755مليون عامل X معدل الاعالة 4 أفراد للاسرة= 71 مليون نسمة ، بالاضافة إلى حوالي 30 مليون عامل دخلهم الشهري أقل من 200-$- للأسرة X 4 أفراد = 120 مليون نسمة، أكثر من 90% منهم داخل البلدان العربية غير النفطية (مصر/ السودان/ اليمن/ الأردن / فلس ......





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