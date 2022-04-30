"تعرض ضحاياها للتعذيب".. اكتشاف مقبرة جماعية أخرى في بوتشا

2022/04/30 | 23:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد قوة شرطة منطقة كييف، أندريه نيبيتوف السبت إنه جرى العثور على مقبرة جماعية أخرى في ضاحية بوتشا القريبة من كييف، والتي كانت مسرحا لعمليات إعدام جماعي مزعومة للمدنيين قبل أن تستعيد القوات الأوكرانية السيطرة عليها مطلع مارس الماضي.

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