بشكل غير متوقع.. زيارة مفاجئة لأنجلينا جولي إلى مدينة لفيف الأوكرانية

2022/04/30 | 23:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مايا بيدجوروديتسكا الصحفية الأوكرانية لشبكة CNN السبت، إنها ذهبت لتناول القهوة في مقهى في مدينة لفيف غرب البلاد، ورأت هناك وبشكل غير متوقع النجمة الأمريكية أنجلينا جولي، سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ب‍الأمم المتحدة.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل إضافية حول زيارة جولي التي ورد ذكرها.

ولا يمكن لـCNN التحقق بشكل مستقل من صحة الفيديو.



وقد تواصلت CNN أيضًا مع ممثلي أنجلينا جولي للتعليق.

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