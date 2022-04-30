2022/04/30 | 23:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سروة عبد الواحد تهاجم الحزب الديمقراطي: لستم معارضة بل سلطة حاكمة.. كفاكم ضحكا على المواطن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/30 | 23:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سروة عبد الواحد تهاجم الحزب الديمقراطي: لستم معارضة بل سلطة حاكمة.. كفاكم ضحكا على المواطن) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سروة عبد الواحد تهاجم الحزب الديمقراطي: لستم معارضة بل سلطة حاكمة.. كفاكم ضحكا على المواطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).