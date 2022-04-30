تعرف على الدول التي أعلنت الاثنين المقبل عيد الفطر

2022/04/30 | 23:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن مركز الفلك الدولي اليوم السبت، أسماء الدول التي حددت الاثنين المقبل عيد الفطر.وقال المركز في بيان تلقت ايرث نيوز نسخة منه، إنه “لغاية الآن أعلنت كل من السعودية والإمارات وقطر والعراق والكويت والبحرين وفلسطين وسوريا واليمن ولبنان ومصر والسودان وتركيا و تونس وليبيا أن الإثنين 2 مايو يوم عيد الفطر السعيد”.[…]

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