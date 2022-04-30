الحشد يصد تعرضاً لعصابات داعش شمالي محافظة ديالى

2022/04/30 | 23:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، التصدي لهجوم شنه فلول داعش الإرهابي شمال محافظة ديالى.وذكرت الهيئة في بيان، أن "مجموعة من عناصر فلول “داعش” الإرهابي قامت باستهداف ناحية قرة تبة شمال محافظة ديالى بقذيفة هاون اعقبها هجوم لهم، قبل ان تقوم قوة من اللواء 24 بالحشد الشعبي بالتصدي لهم واحباط محاولتهم الخائبة".

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