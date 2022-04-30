الحكيم: تيار الحكمة لايقاس بعدد مقاعده إنما بتأثيره و مقبوليته من الجميع

2022/04/30 | 23:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم السبت، بان التيار لايقاس بعدد مقاعده في مجلس النواب إنما بتأثيره و مقبوليته من الجميع.وقال الحكيم في بيان خلال لقاءه جمعا من القيادات التنظيمية لتيار الحكمة الوطني في بغداد، وتلقته وكالة ايرث نيوز، انه “دعونا إلى استثمار الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك في […]

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