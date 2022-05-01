ريال مدريد يحسم لقب الدوري الإسباني بعد فوز ساحق على إسبانيول

2022/04/30 | 23:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم ريال مدريد لقب الدوري الإسباني بفوز ساحق 4-0 على إسبانيول يوم السبت.

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