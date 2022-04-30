العامري يكشف التهديد الحقيقي للحشد الشعبي

2022/04/30 | 23:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابرز ما جاء بكلمة شيخ المجاهدين الحاج هادي العامري في المجلس الحسيني الذي اقيم في الذكرى السادسة لاستشهاد القائد ابو منتظر المحمداوي وثلة من مجاهدي منظمة بدر :- 🔸الشهيد ابو منتظر رجل يجسد الصدق مع الله والعمل مع الله بكل معنى الكلمة 🔸الشهيد القائد ابو منتظر المحمداوي خسارة كبيرة لا تعوض وهو لا يقل عن […]

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