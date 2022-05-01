نفط ذي قار تدعم مركز الناصرية للقلب بالمستلزمات والأجهزة الطبية

2022/05/01 | 00:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت شركة نفط ذي قار، دعم مركز الناصرية للقلب بالمستلزمات والاجهزة الطبية الضرورية بكلفة 350 مليون دينار .وقال مدير عام شركة نفط ذي قار علي حسين خضير في بيان لوزارة النفط تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان الشركة قد باشرت بتجهيز مركز الناصرية للقلب بالمستلزمات الطبية والعلاجية الضرورية التي تغطي جزء من احتياجات المستشفى ، بناءً على طلب ادارة مركز الناصرية للقلب" .واشار خضير الى تخصيص مبلغ 350 مليون دينار من صندوق المنافع الاجتماعية لتغطية احتياجات المركز من المستلزمات الطبية الضرورية والعلاجات الاخرى.من جانبه، اشاد مدير مركز الناصرية للقلب عقيل الخفاجي، بحسب البيان، بدعم الوزارة ونفط ذي قار الى مركز القلب وتوفير جزء مهم من حاجته العلاجية للمواطنين .وكانت شركة نفط ذي قد ساهمت بدعم القطاع الصحي خلال فترة جائحة كورونا من خلال توفير الادوية والمستلزمات الضرورية وبناء المراكز الصحية المتخصصة لابناء المحافظة، بالتنسيق مع وزارة الصحة ودائرة صحة المحافظة .

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