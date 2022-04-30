11 ولاية بافغانستان تحرم من الكهرباء بعد تفجير برجين في كابول

2022/05/01 | 00:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حُرم ملايين الأشخاص في 11 ولاية بأفغانستان، حرموا من التيار الكهربائي، السبت، بعد تفجير برجين لنقل الكهرباء غربي العاصمة كابول، وفق ما ذكرت السلطات الأفغانية.ويأتي انقطاع الكهرباء قبل عطلة عيد الفطر، وذلك بعد قصف برجين في ولاية بروان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن العاصمة والولايات المجاورة.وقال […]

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