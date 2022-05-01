شاهد بالفيديو.. احذر من هذه الأماكن فقد تصاب بمرض خطير جدا !!

2022/05/01 | 00:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: too7gUNeMQg

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